Torcedores brigam antes de jogo entre Napoli e Liverpool

Três pessoas foram presas e ao menos sete foram feridas em brigas entre torcedores do Napoli e do Liverpool, na cidade de Nápoles. Nesta quinta-feira, as duas equipe se enfrentarão na Itália, em partida válida pela terceira rodada do Grupo K da Liga Europa, a partir das 15 horas (horário de Brasília).

Os confrontos aconteceram na noite de quarta-feira, no centro de Nápoles, e os torcedores brigaram com facas e pedras. Dois ingleses ficaram feridos e quatro ou cinco italianos também, incluindo o dono de um restaurante.

Os conflitos aumentaram a atenção da polícia para o jogo desta quinta-feira. Os torcedores esgotaram os ingressos para o confronto entre Napoli e Liverpool e a expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas compareçam ao Estádio San Paolo.