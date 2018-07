Torcedores celebram título do Atlético nas ruas de Madri

MADRI - Depois de longos 18 anos sem a conquista de um título do Campeonato Espanhol, os torcedores do Atlético de Madrid foram à forra neste domingo. Um dia depois do clube voltar a faturar o troféu nacional, o que não acontecia desde a temporada 1995/1996, os atleticanos foram às ruas da capital do país celebrar.

Eles tiveram a companhia dos jogadores, que desfilaram em um ônibus aberto com os dizeres "campeões da liga" escritos nas laterais. O elenco atleticano saiu de frente do Estádio Vicente Calderón e rumou para a Fonte de Netuno, no centro da cidade, tradicional local de comemoração por títulos em Madri.

Milhares de torcedores acompanharam o percurso, exibindo cachecóis e bandeiras nas cores vermelha e branca. Os atleticanos, aliás, foram exaltados pelo técnico Diego Simeone pelo apoio que ajudou o clube a chegar ao título. A conquista foi garantida com um empate por 1 a 1 diante do Barcelona, no último sábado, em pleno Camp Nou.

Mas a comemoração será interrompida rapidamente. Isso porque a equipe precisa se concentrar para mais uma decisão de título, desta vez da Liga dos Campeões. No próximo sábado, o Atlético faz um clássico com o Real Madrid, em Lisboa, pela final do torneio continental. Diego Costa e Arda Turán deixaram o jogo diante do Barcelona machucados e preocupam.