Torcedores chegam em clima de paz na Fonte Luminosa para jogo do Palmeiras

ARARAQUARA - Os torcedores do Palmeiras chegam sem grandes problemas ao estádio Fonte Luminosa para assistir a partida contra o Coritiba, às 21h, nesta quinta-feira. Até o momento, é pequena a presença de torcedores no estádio, mas a tendência é de casa cheia em Araraquara.

Antes do jogo, ambulantes vendiam livremente camisas e bandeiras do Palmeiras e algumas horas antes da partida, torcedores picharam um muro da bilheteria com frases ironizando o Alviverde. "Chora Porcu (sic)", "Parmerinha: O Guarani da Capital" e "Time de Série B" eram algumas das frases.

Apesar da provocação, os torcedores chegam ao estádio mostrando confiança. Vários palmeirenses chegam cantando o hino e gritando o nome do clube. No momento, não chove em Araraquara, mas a previsão do tempo indica que existe grandes chances de chover durante a partida. O gramado está em excelentes condições.