Torcedores comentam na rede a situação do Palmeiras no Brasileirão SÃO PAULO - A derrota para o Coritiba, em Araraquara, por 1 a 0, nesta quinta-feira, complicou de vez a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico Gilson Kleina ficou nove pontos atrás do Bahia, o último que se salva do rebaixamento.