Torcedores corintianos vão ao CT para falar com jogadores sobre crise

SÃO PAULO - A derrota para a Ponte Preta por 2 a 0 ainda causa estragos no Corinthians. Um grupo de integrantes das organizadas corintianas conversou com os alguns jogadores do elenco antes do treino desta quinta-feira no CT Joaquim Grava. A diretoria do clube permitiu a entrada dos torcedores e o bate-papo com os atletas. A "reunião" durou cerca de 15 minutos. Depois disso, os torcedores foram embora e os jogadores iniciaram o treinamento.

"Recebemos um grupo de torcedores que vieram entender o que está acontecendo, porque a gente não vence há alguns jogos. Eles foram recebidos por mim, pelo Duílio e pelo Edu, foi um papo tranquilo", disse o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, citando o diretor adjunto Duílio Monteiro e o gerente Edu Gaspar. "Mostramos a eles que não existe um problema detectado (no elenco). Depois disso, vieram cinco atletas, que conversaram com os torcedores. Eles queriam entender porque fizemos um grande jogo contra o Flamengo e depois caímos de produção."

Roberto de Andrade disse que não vê problema em permitir a entrada de um grupo de torcedores no CT, desde que tudo ocorra sem violência. A torcida já tinha ido ao local nesta madrugada, logo depois da derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, na noite anterior, em Campinas. "O torcedor faz parte do futebol e conversar não tem nada demais. Não sou contra a conversa, sou contra a agressão", explicou o diretor, em entrevista coletiva na tarde desta quinta.

Segundo o dirigente, a queda de rendimento do time não tem relação com indisciplina de jogadores ou um possível desentendimento do grupo com o técnico Tite. "Quase todos os atletas tiveram uma queda de rendimento ao mesmo tempo, e hoje o futebol se ganha em detalhes. E às vezes a bola não quer entrar", lamentou Roberto de Andrade, após o Corinthians ter somado a terceira derrota seguida no Brasileirão.