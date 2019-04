Torcedores criam evento falso sobre treino aberto do Corinthians no sábado

Foi criada uma página falsa nas redes sociais informando que o Corinthians fará treino aberto para os torcedores neste sábado. O técnico Fábio Carille optou por realizar dois trabalhos fechados até para a imprensa nos próximos dois dias.

Portanto, a informação é falsa. A página até a publicação desta matéria contava com 19 mil interessados no evento e havia a confirmação de outros 7,8 mil torcedores. O autor da publicação é um perfil dedicado a informações sobre o clube.

Carille concedeu entrevista nesta sexta-feira e até justificou a opção de fechar o trabalho para os jornalistas. Segundo o treinador, a intenção é vetar que as pessoas divulguem vídeos com os treinos táticos da equipe.

"Sobre fechar treino, algumas coisas vieram por meio de vocês (jornalistas), por amigos do interior de São Paulo. Passaram jogadas nossa de bola parada. Isso me deixou muito chateado na relação da confiança. Aconteceu em dois jogos, com duas pessoas da minha confiança. Por isso a decisão de fechar. Já adiantando, amanhã (sábado) não tem treino (aberto aos jornalistas). Estou tendo esse cuidado", disse.

O Corinthians se prepara para enfrentar o Santos no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. A partida está marcada para segunda-feira, às 20h, no estádio do Pacaembu. O time de Carille venceu o primeiro duelo por 2 a 1 e garante um lugar na final com um empate.