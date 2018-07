Torcedores criam evento na Suécia para apoiar jogador vítima de racismo na Copa

Alvo de manifestações racistas após falha em jogo da Suécia contra a Alemanha, na derrota sueca por 2 a 1 pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia, no último sábado, em Sochi, Jakup Durmaz motivou a criação de um evento em Estocolmo para apoiá-lo, nesta sexta-feira. Parte da hostilidade contra o jogador, nascido na cidade sueca de Örebro, veio com menções à origem assíria da família dele.

"No dia 29 de junho, nós nos reuniremos no parque Kungsträdgarden para apoiar Jimmy Durmaz, mostrar amor e defender uma Suécia contra o ódio, a ameaça e a esperança racista, que não são característica e nunca serão no nosso país. Venha, traga seus amigos, conhecidos, familiares e compartilhe", diz a descrição do evento criado no Facebook, com 10 mil pessoas entre confirmados e interessados em comparecer.

Dumarz cometeu a falta lateral que resultou no gol da virada da Alemanha na partida, cobrada por Toni Kroos aos 49 minutos do segundo tempo. O revés por 2 a 1 deixou a Suécia em situação delicada na classificação porque era provável que um empate ou uma derrota na última rodada resultasse na eliminação da equipe nacional.

A Suécia, porém, derrotou o México por 3 a 0, na quarta-feira, em Ecaterimburgo, e garantiu vaga nas oitavas de final, em primeiro lugar no grupo. Para liderar a chave, os suecos contaram com a derrota da Alemanha para a Coreia do Sul, por 2 a 0, em Kazan, também na quarta-feira.

Reserva da equipe treinada por Jan Andersson, Dumarz só entrou em campo na partida contra a Alemanha das três disputadas pela Suécia na fase de grupos. A seleção vai enfrentar a Suíça nas oitavas de final da Copa, às 11 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, São Petersburgo.