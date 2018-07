Torcedores da Chapecoense se reúnem e dão abraço simbólico na Arena Condá

Torcedores da Chapecoense se reuniram na tarde deste domingo para dar um abraço simbólico na Arena Condá e também na estátua do mascote do time, o índio Condá. A ação começou por volta das 17 horas e contou com cerca de 500 participantes.

No início, eles se reuniram ainda no estacionamento do estádio para cantar um hino que apreenderam com os torcedores do Atlético Nacional. "Que me escutem em todos os continentes, sempre recordaremos, a campeã Chapecoense", cantavam.

Adeptos fazem abraço coletivo na Arena Condá em horário que aconteceria jogo contra o Atlético https://t.co/HU7wfgNehx pic.twitter.com/nrwC9VvKrF — Torcida Galo¹³ (@Torcida_Galo) 4 de dezembro de 2016

Depois o grupo fez uma oração e se dirigiu para frente do estádio. Lá, abraçaram simbolicamente o estádio, cantando gritos típicos da torcida. O mesmo grupo fez uma roda ao redor do Índio Conda.

Entre esses torcedores estava Ernani Siqueira, de 29 anos, que levava em seu braço esquerdo uma tatuagem feita na última sexta-feira. Na tatuagem, a letra do hino aprendido com o time colombiano. "Fiz a tatuagem ainda sobre o impacto da tragédia. Quis marcar no meu corpo esse momento. Nunca mais vou esquecer esse time", afirma.