Torcedores da Força Jovem do Vasco têm prisão preventiva decretada

O Juizado Especial do Torcedor do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) decretou a prisão preventiva de 69 dos 77 torcedores da torcida organizada Força Jovem do Vasco detidos no sábado, sob suspeita de planejar uma emboscada para torcedores do Flamengo. Os dois times cariocas se enfrentaram no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em partida que terminou 0 a 0. Os torcedores foram detidos um pouco antes do início do jogo e foram autuados em flagrante pela Polícia Civil.

Do total de torcedores detidos, seis eram menores de idade e foram encaminhados para a Central de Garantias-Norte e autuados por ato infracional ao crime de desobediência e pelo artigo 41 B da Lei do Estatuto do Torcedor, informou a Polícia Civil em nota nesta tarde de domingo.

Após o depoimento, duas pessoas foram liberadas, reduzindo para 69 o número de presos. Eles foram autuados pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores, desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito e pelo artigo 41 B da Lei do Estatuto do Torcedor.

Todos os detidos foram encaminhados para o Juizado Especial do Torcedor, que converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. Na sede do grupo foram apreendidos com os torcedores fogos de artifício, facas, canivetes, soco inglês e cassetetes. Os 77 integrantes da Força Jovem foram detidos quando se reuniam na sede da torcida, em São Cristóvão, bairro onde fica a sede do Vasco. De lá, foram encaminhados para a delegacia.