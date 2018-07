Torcedores da Lusa pedem expulsão de Manuel da Lupa

Torcedores da Portuguesa pediram a expulsão do ex-presidente Manuel da Lupa nesta quarta-feira por meio de uma carta protocolada com 160 assinaturas e apresentada ao Conselho Deliberativo. O ex-mandatário é investigado pela Comissão de Ética pela participação na escalação irregular do meia Héverton que resultou na perda de quatro pontos pela Portuguesa e o rebaixamento para a Série B no final do ano passado. Depois de disputar a Série B, o clube acabou rebaixado para a Série C.

Da Lupa também foi citado no inquérito civil no Ministério Público de São Paulo como uma das cinco pessoas que sabiam da situação irregular de Héverton antes de sua escalação. O MP trabalha com a hipótese de premeditação, ou seja, Héverton teria sido escalado de propósito. Os outros envolvidos pertencem aos departamentos jurídico e de futebol.

O documento, preparado por torcedores comuns do clube, também pede maior transparência nas decisões da atual diretoria, exige diminuição no número de conselheiros, com a exoneração dos membros que não comparecem a reuniões, convocação de uma reforma estatutária imediata e a recuperação de sócios que se desligaram do clube na última década.O documento foi entregue ao órgão durante a eleição para vice-presidente de Finanças, cargo que foi ocupado por Jorge Manuel Mendes Gonçalves, candidato único.

“Depois de todos os desmandos que vimos acontecer nos últimos anos, culminando com esse vergonhoso rebaixamento à Série C, chegou a hora de os torcedores de arquibancada se mobilizarem. Fizemos um protesto no Canindé no último sábado e queremos transparência da diretoria. Pedimos que o presidente Ilídio Lico permita que a torcida participe das decisões tomadas na Lusa”, afirmou o torcedor Sérgio Lidio, que protocolou a carta de reivindicações no clube.