Torcedores da Ponte Preta cobram os jogadores antes de treino

A tarde desta terça-feira foi movimentada no CT do Jardim Eulina. Cerca de 20 membros das principais torcidas organizadas da Ponte Preta compareceram ao local para uma conversa com jogadores, comissão técnica e alguns dirigentes antes do treinamento.

A Polícia Militar chegou a ir até o local, mas, devido ao clima ameno da conversa, deixou rapidamente o local. Os torcedores tiraram algumas dúvidas e cobraram mais empenho dos jogadores.

"Eles perguntaram sobre salários atrasados e elenco rachado. Dissemos que não existe nada disso, pois os salários estão em dia e o grupo tem um bom relacionamento. Foi mais um pedido de garra, vontade, mais empenho. Eles acreditam que com o time tem pode almejar algo a mais. Citaram os dérbis como exemplo. Eles pediram o espírito do dérbi nos outros jogos", comentou o gerente de futebol Marcelo Barbarotti. A Ponte venceu o Guarani por 3 a 2, no primeiro turno da Série B, e empatou em casa sem gols no returno.

Pressionada, a Ponte Preta se prepara para o jogo de sábado, contra o Oeste, às 21 horas, na Arena Barueri, pela 27.ª rodada da Série B. Sem ganhar há cinco jogos, o time está na décima colocação, com 35 pontos. O técnico Marcelo Chamusca vai contar com a volta do volante Nathan, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa.

Ainda nesta tarde, surgiu nos bastidores a informação de que Júnior Santos estaria sendo monitorado pelo Corinthians. Autor de seis gols nesta Série B, o atacante pertence ao Ituano e está emprestado para a Ponte Preta até dezembro com 50% dos seus direitos econômicos estipulados para aquisição em valor não revelado.