Torcedores da Ponte Preta e PM entram em confronto após derrota em Campinas

Torcedores da Ponte Preta entraram em confronto com a Polícia Militar após a partida contra o Corinthians, neste domingo, em Campinas (SP). Na saída do estádio Moisés Lucarelli, os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e cassetetes para dispersar os torcedores. O tumulto fez com que famílias assustadas voltassem para dentro do estádio, com receio dos atos de violência. A confusão durou cerca de 10 minutos.

Os conflitos entre os torcedores da Ponte Preta começaram ainda dentro do estádio, logo após o terceiro gol corintiano. Com a derrota definida, uma corrente pedia que a torcida continuasse apoiando o time mesmo com a derrota; outros defendiam as vaias e os protestos contra os jogadores. Os policiais precisaram intervir para encerrar as discussões e separaram os torcedores.

No primeiro tempo, um torcedor da Ponte Preta deixou o estádio Moisés Lucarelli desacordado em uma ambulância. Testemunhas afirmam que ele foi agredido por um segurança do clube campineiro ao tentar trocar de setor logo após o primeiro gol do Corinthians, feito por Rodriguinho, aos 13 minutos. Houve um princípio de correria na hora do incidente, mas a situação foi controlada.