Torcedores da Roma relatam abusos da polícia holandesa

Após a confusão entre torcedores do Feyenoord e a polícia romana na semana passada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa , o duelo voltou a protagonizar episódios de violência. Nesta quarta-feira, as duas equipes fazem o jogo de volta na cidade holandesa de Roterdã e já há relatos de detidos e de abusos da polícia local.

No início da tarde, enquanto torcedores da Roma chegavam à cidade, foram escoltados por carros da polícia. Segundo relatos dos italianos ao jornal Gazzetta dello Sport, os abusos começaram quando os torcedores foram levados pelos policiais a um campo aberto em meio à estrada: "Fomos fotografados, identificados e depois revistaram as nossas bagagens sem estarmos presentes. Fomos tratados como animais", afirma uma das testemunhas.

Outro torcedor da Roma foi ainda além nas denúncias sobre o abuso policial: "Tivemos de fazer necessidades fisiológicas debaixo de uma árvore, separaram pais de filhos. Quisemos contatar a embaixada italiana, mas nos disseram que tínhamos de esperar. Estivemos detidos duas horas e meia num campo aberto à chuva", relata.

Ainda segundo a Gazzetta dello Sport, 83 torcedores italianos foram detidos nos arredores do Estádio De Kuip sem qualquer acusação, apenas para "identificação e controle". Um deles foi preso. Também há testemunhos de torcedores que foram proibidos de viajar a Roterdã quando já estavam em território holandês, na cidade de Amsterdã.

Também nos arredores do estádio, estão sendo distribuídos panfletos em italiano lembrando que é proibida a utilização de sinalizadores, assim como adentrar o jogo sob efeito de bebida alcoólica. Na última quinta-feira, além do confronto com a polícia, 23 torcedores do Feyenoord foram presos por depredar a praça Campo di Fiore, no centro de Roma. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1 e a classificação será decidida nesta quinta.