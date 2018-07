Torcedores da Roma são presos após ataque em bar Dois torcedores, identificados como fãs da Roma, foram presos após terem sido acusados de tentativa de assassinato no conflito que deixou pelo menos sete pessoas feridas, na madrugada da última quinta-feira, quando seguidores do Tottenham foram vítimas de um ataque enquanto estavam em um tradicional pub na capital italiana. Eles se reuniram no local por causa da disputa do confronto com a Lazio, válido pela Liga Europa.