Torcedores de Boca e River assistirão ao Superclássico em bares em São Paulo

Boca Juniors e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, no confronto decisivo por uma vaga na final da Copa Libertadores da América. Após ganhar o duelo de ida por 2 a 0, o River pode até perder por um gol de diferença para avançar. Quem passar vai ter pela frente Flamengo ou Grêmio, que jogam nesta quarta-feira no Maracanã.

LEIA TAMBÉM > Boca Juniors depende de seu ponto fraco para chegar à final e mudar história com o River Plate

Não é só Buenos Aires que vai parar para assistir ao Superclássico. Os maiores clubes argentinos também gozam de popularidade no Brasil, tanto por "hermanos" que vieram morar no País quanto por brasileiros que são fãs por diversos motivos. Em São Paulo, por exemplo, há "filiais" das torcidas de River e Boca. Os torcedores se juntam para ver os jogos, principalmente os decisivos, em bares.

Nesta terça-feira, os torcedores do River vão ao Mango Bar e Sabores, na Vila Madalena, tradicional ponto de encontro de argentino. Já os fãs do Boca Juniors se reunirão no Rotiseria Argentina, em Moema.

Uma outra opção para amantes do futebol argentino que não queiram se juntar a alguma torcida específica é o Mocaaires Resto Bar, na Mooca. O local tem comidas e bebidas típicas.

O clássico entre Boca Juniors e River Plate será transmitido ao vivo pelo canal SporTV. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Serviço

Mango Bar e Sabores

Endereço: Rua Wisard, 396 - Vila Madalena, São Paulo - SP

Telefone: (11) 2639-0517

Rotiseria Argentina

Endereço: Avenida Iraí, 807 - Moema, São Paulo - SP

Telefone: (11) 5041-6052

Mocaaires Resto Bar

Endereço: Rua da Mooca, 3593 - Mooca, São Paulo - SP

Telefone: (11) 2604-2337