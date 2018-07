Torcedores de Borussia Dortmund e Schalke brigam e atacam polícia Rivais do Vale do Ruhr, na Alemanha, torcedores do Borussia Dortmund e do Schalke 04 brigaram após a vitória do Schalke por 2 x 1 pelo campeonato alemão no sábado, destruindo uma lanchonete e atacando a polícia, declararam as autoridades.