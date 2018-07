Corintianos e vascaínos brigam em aeroporto na cidade de Natal

Quinze torcedores do Corinthians são acusados de agredir dois vascaínos nesta quarta-feira, no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, nos arredores de Natal (RN). Imagens do circuito interno do aeroporto obtidas pelo Estado mostram torcedores vestindo uniforme da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, correndo atrás de vascaínos e desferindo socos enquanto passageiros, incluindo crianças e mulheres, desciam pela escada rolante.

O vascaíno Sidnei da Silva Andrade, integrante da torcida Força Jovem, acusou os corintianos de lhe roubarem um aparelho celular e uma mochila. A Polícia Militar deteve cinco torcedores do Corinthians que tentavam fugir do aeroporto em um táxi. No momento da abordagem policial, eles jogaram o celular de Andrade pela janela. O grupo foi encaminhado ao distrito policial para prestar depoimento.

Entre os corintianos estava Carlos Roberto de Britto, de 32 anos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte identificou que havia um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela 2ª Vara Criminal de Carapicuíba, em nome do torcedor. Depois, no entanto, os policiais identificaram um alvará de soltura para Britto.

O Corinthians disputa nesta quarta-feira um amistoso no estádio Frasqueirão, em comemoração ao centenário do ABC. Já o Vasco enfrenta o América, na Arena das Dunas, pela Copa do Brasil.