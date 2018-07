Torcedores de Flamengo e Palmeiras se enfrentam antes da partida em Volta Redonda VOLTA REDONDA - Torcedores do Flamengo começaram uma briga com rivais do Palmeiras nas imediações do estádio em Volta Redonda, onde as equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo. A confusão aconteceu antes de a partida começar. Jornalistas da ESPN Brasil flagraram o início das agressões. Houve correria, troca de socos e pontapé. Os briguentos se armaram com paus e pedras. A polícia teve de intervir para que a confusão acabasse.