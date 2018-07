Torcedores de Flamengo e Vasco se enfrentam em Manaus

Torcedores de Flamengo e Vasco entraram em confronto na noite de quarta-feira, 21 de janeiro, nos corredores de acesso às arquibancadas da Arena Amazônia, em Manaus, durante partida entre os clubes vencida pelo Rubro-negro por 1 a 0, gol de Éverton. O problema ocorreu no intervalo do jogo e deixou um saldo de destruição. Vídeos feitos por torcedores que não participaram da briga dão a dimensão do tamanho da confusão.

Os dois rivais fizeram um jogo disputado em um torneio amistoso que também tem a participação do São Paulo. No intervalo, nos corredores de acesso às arquibancadas, rubro-negros e cruz-maltinos entraram em grande confronto. Segundo testemunhas, pelo menos 100 pessoas participaram da briga, que teve lixeiras, vassouras e extintores arremessados dos dois lados e explosões de morteiros. Não havia nenhum tipo de policiamento no local na hora da confusão.

Torcedores que acessavam o local para compra de bebidas ou lanches e eram surpreendidos pela batalha precisaram entrar nos banheiros para se proteger. A briga só acabou quando a Polícia Militar e seguranças particulares chegaram e com muito custo conseguiram separar os torcedores. Alguns dos integrantes das duas torcidas ficaram feridos e pelo menos dois torcedores acabaram detidos, mas logo foram liberados pelos agentes de segurança.