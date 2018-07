Torcedores de Fortaleza lotam as ruas para receber seleção

FORTALEZA - Os cearenses festejaram a chegada da seleção brasileira agora no final da tarde, em Fortaleza. Mesmo com a delegação tendo desembarcado pela Base Aérea de Fortaleza, as avenidas que fizeram o percurso do ônibus da base até a Marina Park Hotel esteve lotada de torcedores vestidos de verde e amarelo. Com a passagem do ônibus a saudação do cearense e o desejo de uma boa vitória contra o México, na próxima quarta-feira (19), às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela Copa das Confederações.

A Avenida Aguanambi concentrou o maior número de torcedores que vibraram com os acenos dos jogadores. Famílias inteiras chegaram a montar barracas no canteiro central da Aguanambi para recepcionar os jogadores que passaram no ônibus em marcha mais lenta, porém cercado de patrulheiros rodoviários federais e estaduais. Até um helicóptero monitorou a chegada da delegação.

Neste domingo os jogadores vão jantar às 19 horas, no Marina, animados por humoristas cearenses. A animação de Ciro Santos, Lailtinho Brega, Adasmator Pitaco, Paulo Diógenes e Tirulita segue nos jantares de segunda, terça e quarta-feira.