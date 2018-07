Torcedores de grandes clubes organizam ato em Copacabana em apoio a Chapecoense

Grupos que reúnem torcedores de grandes clubes brasileiros no Rio de Janeiro estão organizando uma homenagem à delegação da Chapecoense e aos jornalistas mortos na queda do avião que levava o time à Colômbia. No próximo domingo, eles irão se reunir na praia de Copacabana para uma caminhada conjunta como forma de demonstrar apoio e união.

A ideia partiu de um grupo de torcedores do Palmeiras no Rio. "Tínhamos que fazer alguma coisa. Nós jogamos com a Chapecoense um dia antes da tragédia, no jogo que fomos campeões", disse Rafael Sabbath Oliveira, que ajuda na organização do grupo de palmeirenses que moram no Rio. "A gente reuniu 400 torcedores no domingo para ver aquele jogo. O que aconteceu pegou todos nós de surpresa."

Sabbath ressaltou que a ideia partiu de torcedores "comuns" e que ganhou o apoio de todas as torcidas de outros clubes com representação na cidade. Até o meio-dia desta quinta-feira, torcidas de 12 times já haviam confirmado participação no evento.

"Nós não temos ligação oficial com o Palmeiras nem com nenhuma organizada. Somos torcedores comuns que torcem pelo clube. Entramos em contato com a galera do Inter, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético e de nossos principais adversários lá de São Paulo. Todos concordaram", contou o palmeirense.

Diretor Regional do Internacional no Rio de Janeiro, Luciano Torres destacou o sentimento de união no ato. "Muitos de nós conhecíamos pessoas que estavam naquele voo. A gente precisa se unir, mostrar o nosso apoio nessa hora", afirmou. "Todo mundo está convidado a participar."

A intenção é fazer uma caminhada entre o Posto 3 e o Posto 5 da praia de Copacabana. O encontro está marcado para as 16h, e os torcedores estão sendo orientados a ir com a camisa do próprio clube ao qual torcem. "A gente quer mostrar que isso transcende o futebol e a rivalidade", explicou Rafael Sabbath.

Além da caminhada, uma faixa está sendo confeccionada. Será feito um minuto de silêncio e outro com uma salva de palmas. Balões também serão soltos em homenagem às vítimas da tragédia.