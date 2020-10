Torcedores de organizadas invadem CT do Cruzeiro para cobrar jogadores

Em dia de eleição no Cruzeiro, os jogadores e os membros da comissão técnica foram surpreendidos nesta quarta-feira com uma invasão de torcedores, membros de organizadas, no CT Toca da Raposa II. A Polícia Militar precisou ser chamada para conter os cerca de 30 invasores, que protestaram pela grave situação financeira do clube e pelo fato do time mineiro estar na zona de rebaixamento na Série B do Brasileiro.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver policiais conversando e impedindo a passagem dos torcedores, já dentro do CT. De acordo com a PM, a invasão ocorreu entre 9h e 10h, quando os jogadores ainda não haviam iniciado o treino, marcado para começar às 9h. Os torcedores não conseguiram ter contato com nenhum atleta ou membro da comissão técnica.

A invasão aconteceu quando um carro entrava no CT. Os torcedores seguraram o portão e adentraram ao local. Acionada, a PM enviou quatro viaturas, com 12 policiais, que retiraram os invasores de forma pacífica. Parte deles se dispersou logo em seguida. Não houve danos materiais ao local e ninguém foi conduzido à delegacia.

O Cruzeiro vai fazer Boletim de Ocorrência, mas ainda não se manifestou sobre o episódio. O time iria encerrar sua preparação para o jogo contra o Sampaio Correa, marcado para as 18h30 desta quinta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Do lado de fora do CT, foram exibidas faixas assinadas pelo grupo "Trem Azul" com críticas a jogadores, ao técnico Ney Franco e ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. "Sérgio, pare com as lives e escute a sua torcida. Menos falatório e mais ação", dizia uma delas. "Ney Franco, não queremos que recupere medalhões. Queremos que recupere o Cruzeiro. Os homens passam, o Cruzeiro fica", afirmava outra.

Convivendo com crises dentro e fora de campo, o Cruzeiro terá sua segunda eleição presidencial neste ano nesta quarta, a partir das 15 horas. Candidato único, Sérgio Santos Rodrigues será confirmado como presidente para o próximo triênio, de 2021 a 2023. Ele estava exercendo o cargo para um mandato-tampão, desde maio.