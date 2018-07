Torcedores de organizadas lotam delegacia do Mineirão

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não confirma o número exato, mas dezenas de integrantes das torcidas organizadas Pavilhão Independente e Máfia Azul estão detidos na delegacia do Mineirão, a poucos minutos da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Cruzeiro, nesta quarta-feira. Os torcedores foram detidos na entrada do estádio vestidos com as camisas das torcidas, que estão proibidas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de frequentar o estádio.

A punição se deve à série de confusões provocadas pelas torcidas em jogos anteriores. Além dos torcedores não poderem entrar no estádio com as camisas das agremiações, os integrantes têm de ficar a uma distância de cinco quilômetros do Mineirão.

Apesar deste problema, que já havia sido alertado pela polícia, a chegada ao Mineirão foi considerada "tranquila" pela própria PM. Apenas alguns foguetes foram encontrados até o momento na rigorosa revista feita nos torcedores que chegam ao estádio.