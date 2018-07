Torcidas de Palmeiras e Corinthians voltam a brigar após clássico

Torcedores de Corinthians e Palmeiras voltaram a se enfrentar após o clássico deste domingo, vencido pelo time alviverde por 1 a 0 no estádio do Pacaembu. Foram verificados conflitos na região oeste de São Paulo. O caminhão da Gaviões da Fiel que transportava faixas e instrumentos da torcida encontrou dois torcedores do Palmeiras no cruzamento das avenidas Henrique Schaumann e Cardeal Arcoverde. Os torcedores alvinegros, em maior número, surraram os palmeirenses a ponto de um deles ficar desacordado. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

"Os torcedores do Corinthians que estavam no caminhão das bandeiras e instrumentos encontraram os palmeirenses, desceram e bateram neles", confirmou o tenente-coronel da PM, Luiz Gonzaga. De acordo com o tenente-coronel, 27 corintianos foram detidos e encaminhados à 23.º Delegacia de Polícia de São Paulo.

Confrontos entre torcedores de Palmeiras e Corinthians antes do clássico já haviam terminado com um morto e dezenas de feridos. As brigas criaram um cenário de guerra em três pontos da Grande São Paulo: São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo; na estação Brás, da Linha Vermelha do Metrô, e também em Guarulhos, na região metropolitana. Ao todo, 30 pessoas já haviam sido detidas.

A polícia não acredita em premeditação. "Nosso serviço de inteligência monitora as ações e não identificou movimentação suspeita. Não tinha nada marcado. Foram conflitos do acaso nos três locais", afirmou Gonzaga.