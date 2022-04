Torcedores de Santos e Coritiba brigam nos arredores da Vila Belmiro e depredam UPA

Os arredores da Vila Belmiro se transformaram em praça de guerra na tarde deste domingo, quando torcedores de Santos e Coritiba brigaram antes e durante o jogo entre as equipes, pelo Brasileirão. Ao menos um homem foi espancado e 18 foram detidos, segundo a Polícia Militar, que interveio no confronto com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

A PM afirmou que prendeu nove torcedores da Torcida Jovem, organizada do Santos, e outros nove da Império alviverde, uniformizada do Coritiba, responsáveis por brigar e fazer parte de "tumulto e vandalismo". Eles foram levados para o 7º Distrito Policial de Santos.

Leia Também Bolsonaro acompanha vitória do Santos na Vila, ouve vaias de torcedores e gritos de apoio

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um homem sendo espancado por torcedores do Coritiba com socos e pontapés. Ele ficou caído em uma das ruas no entorno da Vila Belmiro. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida e danificada por pedras, bem como alguns ônibus da torcida do Coritiba e veículos estacionados na rua em que ocorreu a briga.

A briga se estendeu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos, para onde foram levados os que se feriram no episódio de violência. Parte do local foi depredado por torcedores, que continuaram o confronto na unidade de saúde.

Nos vídeos, é possível ver os rastros de destruição no local, com cadeiras, vidraças e a fachada do local danificados. Bancos se transformaram em armas e foram arremessados durante a briga.

De acordo com a prefeitura de Santos, o atendimento na unidade de saúde já foi normalizado depois de a Guarda Civil Municipal (GCM), acionada pelo Centro de Controle Operacionais (CCO), ter ido ao local prestar apoio. A GCM também deu apoio à PM na condução de cinco suspeitos envolvidos na ocorrência, que foram atendidos na UPA Central, da unidade de saúde ao 7º DP.

Briga feia entre os torcedores de Santos e Coritiba após o jogo deste domingo. Lembrando que os times voltam a se encontrar no meio da semana, em partida válida pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/znMLWXEmcA — Rafael Cicconi  (@rafaelcicconi) April 17, 2022

A ocorrência está em andamento pelo DP e as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil. Com base em imagens, filmagens e boletins de ocorrências, a Polícia Militar disse que enviará ofício ao Ministério Público de São Paulo para que o órgão apure e delibere a respeito das depredações e danos ao patrimônio público e privado.

As cenas de violências são resultado de uma rivalidade histórica entre maiores organizadas dos dois clubes. Integrantes da Império Alviverde, do Coritiba, tratam membros da Torcida Jovem e Sangue Jovem, do Santos, como inimigos. Estes aliados da Fanáticos, principal uniformizada do Athletico-PR e a maior rival da torcida coxa-branca.

A briga começou assim que os ônibus com torcedores do Coritiba chegaram à Vila Belmiro para a partida. Eles foram atacados pelos santistas no entorno do estádio. Segundo a PM, os oito ônibus que trouxeram a torcida do time paranaense seriam escoltados e a torcida organizada visitante entraria no estádio antes dos torcedores da equipe mandante, como ocorre tradicionalmente em jogos com duas torcidas.

No entanto, de acordo com a PM, houve atraso dos ônibus da torcida Organizada do Coritiba no local definido para início da escolta policial. O comboio chegou ao estádio somente por volta das 11 horas, já no início da partida, momento em que havia concentração de torcedores santistas no entorno da Vila Belmiro.

Enquanto esperavam atendimento no hospital, membros da Império Alviverde tomaram ataque dos Santistas. pic.twitter.com/Hh0n7I9lIO — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) April 17, 2022

Em campo, o Santos venceu o Coritiba por 2 a 1. O presidente Jair Bolsonaro assistiu à partida e recebeu mais vaias e xingamentos do que aplausos. Ele estava na Baixada Santista para passar o feriado de Páscoa.

O duelo deste domingo foi o primeira de uma série de três jogos entre as equipes. Na quarta-feira, Santos e Coritiba se enfrentam pela Copa do Brasil, no Couto Pereira. Na semana seguinte, voltam a medir forças na Baixada.