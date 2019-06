Torcedores do Ajax gastam 500 euros para torcer pelo Liverpool em Madrid

Quanto vale o amor pelo seu time? Para o belga Ron Rooasien cerca de 500 euros. É isso que ele estima já ter gastado para estar em Madrid neste sábado, dia de decisão da Liga dos Campeões no Estádio Monumental, casa do Atlético de Madrid.

E até não seria estranho se ele fosse torcedor do Liverpool ou do Tottenham, os dois times finalistas da mais importante competição europeia. Mas ele é um fanático torcedor do holandês Ajax, equipe eliminada justamente nas semifinais pelo Tottenham (3 a 2 na partida de volta).

Ron e o amigo dele decidiram vir a Madri do mesmo jeito porque, segundo a dupla, sairia muito mais caro cancelar as passagens compradas antes do segundo jogo da semifinal - no primeiro, o Ajax havia batido os Spurs por 1 a 0. Só as passagens custaram cerca de 370 euros para cada um.

Neste sábado, a reportagem encontrou com Ron e o amigo nas ruas de Madri, a caminho da FanFest do Liverpool. Apesar de se dizerem chateados pela derrota e ausência do Ajax na final, vestiram a camisa do time do coração e saíram para aproveitar a festa dos ingleses de Liverpool. Afinal, se é para torcer para alguém nesta tarde, que seja para uma equipe vermelha e branca igual a deles e, além do mais, rival daquela que os derrotou.