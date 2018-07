Torcedores do Atlético-MG causam tumulto perto do hotel do Olimpia

BELO HORIZONTE - A torcida do Atlético-MG criou um clima hostil e não deu sossego para os jogadores do Olimpia na madrugada desta quarta-feira. Centenas de atleticanos se reuniram na porta do hotel onde a delegação paraguaia está concentrada, no bairro Belvedere, região Sul de Belo Horizonte, e com rojões, apitos e gritos de guerra fizeram muito barulho com o objetivo de não deixar os atletas do Olimpia dormirem na véspera da decisão da Libertadores.

Atleticanos chegaram a colocar fogo em um mata perto do hotel durante a madrugada e os bombeiros tiveram de ser acionados. O incêndio teria sido provocado por um rojão disparado por um atleticano que caiu na mata. A Polícia Militar montou um cordão de isolamento na rua Espírito Santo para evitar a aproximação de mais torcedores. Ninguém foi preso, de acordo com a PM, mas foram apreendidos rojões e outros tipos de artefatos.

A diretoria do Olimpia pediu para dormir na Toca da Raposa, mas o Cruzeiro alegou que não seria possível porque os quartos do local seriam utilizados pelos atletas do clube. Em virtude do clássico de domingo com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, a concentração foi antecipada.

Derrotado no Defensores del Chaco por 2 a 0, o Galo precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título. Vitória por dois gols de diferença, independentemente do placar, leva a decisão para a prorrogação.