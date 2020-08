Torcedores do Barcelona invadem o Camp Nou durante protesto

Torcedores do Barcelona invadiram o estádio Camp Nou nesta quarta-feira, em protesto contra a diretoria do clube após o craque Lionel Messi ter comunicado que pretende deixar a equipe. Os torcedores se reuniram na porta do estádio e cantaram músicas para Messi permanecer e contra o presidente Josep Maria Bartomeu. Em um determinado momento, eles conseguiram invadir o Camp Nou.

Os primeiros protestos já haviam sido organizados na terça-feira, logo após a imprensa estrangeira noticiar a decisão de Messi. O grupo era pequeno e permaneceu em frente à sede do clube, mas nesta quarta-feira o número de torcedores aumentou bastante e houve a invasão ao estádio.

A atuação de Bartomeu no comando do Barcelona já vem sendo motivo de críticas há algum tempo. A insatisfação aumentou com a contratação do técnico Quique Setien para substituir Ernesto Valverde, pois ele não era considerado capaz de comandar uma equipe da envergadura dos catalães.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

Com a perda do Campeonato Espanhol para o Real Madrid e a eliminação na Liga dos Campeões em um jogo em que o time tomou 8 a 2 do Bayern de Munique, a crise aumentou e explodiu de vez com o desejo de Lionel Messi de mudar de ares.

Bartomeu está pressionado também porque no próximo ano haverá eleição para a presidência. Um dos possíveis candidatos é Joan Laporta, que já dirigiu o Barça entre 2003 e 2010. Laporta criticou Bartomeu disse que o fato de Luiz Suárez ter sido dispensado por telefone foi um "ato de covardia do presidente".

Enquanto torcedores protestam, Messi negocia sua saída do Barcelona. Após comunicar à diretoria que não pretende permanecer, o craque argentino conversa sobre a forma de romper o contrato que tem validade até o meio do ano que vem.