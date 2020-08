Torcedores do Barcelona protestam e pedem a renúncia do presidente Bartomeu

Após Lionel Messi manifestar o desejo de deixar o Barcelona, torcedores do clube protestaram e pediram a renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu. A manifestação ocorreu em frente à sede do Barcelona e foi gravada pela imprensa local (veja o vídeo abaixo).

Nesta terça-feira, veículos de imprensa da Argentina e da Espanha noticiaram que Messi comunicou à diretoria do clube catalão que não deseja continuar na equipe após se reunir com o técnico Koeman. O atual vínculo do jogador com o Barcelona é válido até junho de 2021.

Leia Também Messi envia documento que formaliza desejo de deixar o Barcelona, diz imprensa argentina e espanhola

A multa rescisória é avaliada 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões). No entanto, segundo o jornal espanhol Marca, o contrato tem cláusula de rescisão unilateral que expirou em junho, mas Messi acredita que ainda poderá acionar o recurso e anular o contrato por causa da mudança do calendário europeu, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

#frac1 | Alguns aficionats del Barça demanen la dimissió de Bartomeu davant les oficines del club després de saber-se que Messi ha comunicat que vol marxar. pic.twitter.com/hBhYgnWRju — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 25, 2020

De acordo com as publicações, Messi teria enviado pelo correio um "burofax" ao Barcelona, recurso utilizado na Espanha para o envio de documentos urgentes. O meio escolhido pelo o argentino para informar os dirigentes catalães tem um objetivo: formalizar seu desejo de sair.

Desde a goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões, Messi não faz aparições públicas. Nesta terça-feira, após a veiculação da notícia sobre a possível saída, o jogador ganhou apoio de Carles Puyol. O ex-zagueiro e ídolo do Barcelona publicou uma mensagem para o craque em sua conta no Twitter. "Respeito e admiração, Leo. Todo meu apoio, amigo", escreveu.