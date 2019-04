Torcedores do Botafogo se reúnem com jogadores, Barroca e dirigentes

A quarta-feira no Botafogo ficou marcada por um reunião após o treinamento do elenco no Engenhão. Depois da atividade, membros de três torcidas organizadas - "Torcida Jovem", "Loucos pelo Botafogo" e "Folgada" - se encontraram com o técnico Eduardo Barroca, atletas e dirigentes.

O tom da conversa foi pacífico, mas houve cobrança para mudança de postura do time, que vem decepcionando na temporada 2019. Além disso, os torcedores pediram ao gerente de futebol Anderson Barros a chegada de reforços, especialmente para o setor ofensivo, que nesta semana perdeu o atacante Kieza, liberado para se transferir ao Fortaleza.

Os jogadores presentes ao encontro foram aqueles considerados líderes do elenco, casos do goleiro Gatito Fernández, do zagueiro Joel Carli, do meio-campista João Paulo e do atacante Rodrigo Pimpão. E eles ouviram promessas de apoio durante os duelos do time.

O Botafogo foi eliminado precocemente no Campeonato Carioca, ficando fora das semifinais do Estadual, da Taça Rio e da Taça Guanabara, e na Copa do Brasil, caindo para o Juventude na terceira fase. Mas avançou para a segunda etapa da Copa Sul-Americana.

O time voltará a jogar sábado, quando duelará com o São Paulo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.