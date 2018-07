Torcedores do Colón são detidos por arruaça em Assunção

SÃO PAULO - A polícia do Paraguai prendeu 38 torcedores do Colón por causa de briga durante a partida em Assunção contra o Cerro Porteño, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Há ainda centenas de outros torcedores argentinos impossibilitados de deixar o país. Todos os ônibus que levaram os torcedores do Colón para a capital paraguaia foram revistados pelos policiais que faziam a segurança no Estádio General Pablo Rojas, onde aconteceu a partida. Facas e garrafas de bebidas alcóolicas foram encontradas e apreendidas.

A polícia informou ainda que parte das instalações do estádio foi depredada. A confusão se estendeu para as ruas nas saídas do Pablo Rojas. A Conmebol estuda uma forma de punição ao Colón e, consequentemente, à sua torcida. O time perdeu por 2 a 1 para o Cerro e foi eliminado.