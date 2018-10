Torcedores do Corinthians formam imensa fila por ingresso para treino aberto

Milhares de torcedores do Corinthians formaram imensa fila nesta segunda-feira, na Arena em Itaquera, na tentativa de conseguir ingresso para o treino de terça, às 15h30, que antecede à final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.

O bilhete podia ser trocado por uma lata ou pacote de leite em pó. Como na última atividade aberta aos torcedores houve excedente de arroz e feijão, a diretoria do clube optou desta vez por especificar a doação, que será repassada a ONGs parceiras. A Arena Corinthians divulgou por meio das redes sociais um vídeo com imagens aéreas da região no momento que os torcedores faziam a troca e a fila era quilométrica.

Será o terceiro treino aberto que o Corinthians fará na temporada. Os outros dois também tiveram adesão de milhares de torcedores e surtiram efeito. No primeiro semestre, a Arena recebeu a Fiel na véspera da final do Paulistão, contra o Palmeiras. O time conseguiu reverter uma derrota por 1 a 0 e garantiu a taça na decisão por pênaltis.

O mais recente treino com presença de torcedores ocorreu na véspera do duelo com o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Depois de um empate sem gols no Maracanã, o Corinthians venceu por 2 a 1 em Itaquera e avançou à final.

A expectativa para terça-feira é receber cerca de 40 mil torcedores. Vale lembrar que os sócios-torcedores não precisaram enfrentar a fila. Puderam reservar o ingresso pelo site do plano.

O Corinthians perdeu o jogo de ida para o Cruzeiro por 1 a 0 e precisa derrotar o adversário por pelo menos dois gols de diferença para garantir o título no tempo regulamentar. Se vencer por um, leva a decisão para os pênaltis. O clube informou pela manhã que já não há mais ingressos para a partida.

O treino aberto em Itaquera também será o único após a derrota para o Santos, no sábado, que os jornalistas terão acesso. No domingo e na segunda-feira, o técnico Jair Ventura optou por fechar as portas do trabalho e ninguém concedeu entrevista coletiva.

O Corinthians vem de quatro jogos sem vitória e também está há quatro partidas sem balançar as redes. O último triunfo foi justamente sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Depois disso, tropeçou diante América-MG (0 x 0), Flamengo (0 x 3), Cruzeiro (0 x 1) e Santos (0 x 1).