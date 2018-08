Torcedores do CRB protestam no CT e volante Feijão é agredido

O Complexo de Treinamentos Presidente Marcos Barbosa foi tomado nesta tarde por cerca de 100 torcedores do CRB, que protestaram devido a campanha ruim realizada pelo time no Campeonato Brasileiro da Série B. A confusão durou cerca de 30 minutos e terminou com agressão ao volante Feijão.

Com faixas principalmente contra a diretoria, os torcedores não encontraram nenhum dirigente no CT. Sobrou para jogadores e membros da comissão técnica. O técnico Doriva, o goleiro João Carlos e o atacante Neto Baiano procuraram controlar os ânimos.

No entanto, durante um bate boca entre torcedores e jogadores, o volante Feijão acabou sendo acertado com um soco na cabeça e a situação só não ficou pior devido a chegada da Polícia Militar. O atleta agredido não teve ferimentos mais graves.

Depois de toda a confusão, os jogadores foram ao campo para um treinamento visando a partida de sexta-feira, contra o Vila Nova, em Goiânia (GO), pela 21.ª rodada.

Sem vencer há cinco jogos - três empates e duas derrotas -, o CRB está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 21 pontos.