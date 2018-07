Torcedores do Criciúma provocam a Chapecoense: 'Ão, ão, ão, abastece o avião'

Um fato lamentável e de extremo mau gosto foi registrado em derrota da Chapecoense pela última rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense, no estádio Heriberto Hülse. Torcedores do Criciúma foram flagrados entoando o canto "ão, ão, ão, abastece o avião" em resposta à provocações dos visitantes. Os responsáveis pelo ato infeliz foram bastante vaiados.

O grito era uma referência ao acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, sendo grande maioria da delegação da Chapecoense, no ano passado. Apesar da perda, o clube conseguiu se reestruturar, conquistou o título da Taça Sandro Pallaoro, o segundo turno Estadual, e fará a decisão com o Avaí. A primeira partida será dia 30, na Ressacada, e a grande final dia 7 de maio, na Arena Condá.

No começo do mês, a tragédia envolvendo o acidente aéreo da Chapecoense também gerou polêmica. Durante jogo de handebol, a torcida "Super Dragões" do Porto cantou uma música dizendo que gostaria que o avião da Chapecoense fosse o do Benfica. O fato chegou até o clube brasileiro, que emitiu uma nota lamentando a postura dos portugueses, considerando aquilo um "desrespeito à memória dos mortos e do clube" e que tal atitude "não é própria de pessoas de bem".