Torcedores do Cruzeiro invadem treino e cobram reação dos jogadores

Cerca de 40 torcedores do Cruzeiro invadiram o Centro de Treinamento do clube nesta segunda-feira para protestar contra a sequência de maus resultados do time, que ocupa atualmente a zona de rebaixamento, com 18 pontos em 15 jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

Para ter acesso aos jogadores, ele forçaram a entrada pela portaria principal e foram em direção a um dos gramados. O goleiro Fábio, o zagueiros Bruno Rodrigo e Leo e o volante Henrique foram ouvir a queixa dos torcedores, integrantes da organizada Máfia Azul. Eles pediram uma mudança de postura do elenco e avisaram que os protestos continuarão caso a equipe não mostre resultados.

O Cruzeiro faz um péssimo Campeonato Brasileiro. Está no grupo dos quatro últimos com uma campanha de quatro vitórias, três empates e oito derrotas. Nos últimos quatro jogos, perdeu três e empatou um. No domingo, foi superado pelo Fluminense por 2 a 0, em Mesquita (RJ). A partida foi o estopim para estourar uma série de problemas.

Além do protesto dos torcedores, o time mineiro afastou o atacante Riascos, acusado de ter ofendido o time mineiro e o chamado de "m...". A diretoria ainda emprestou o meia Allano, de 21 anos, para o Bahia por conta das fracas apresentações.