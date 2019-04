Torcedores do Cruzeiro são presos após tentativa de enforcar atleticano

Cinco torcedores do Cruzeiro foram presos neste domingo, em Belo Horizonte, depois de tentarem enforcar um rival do Atlético Mineiro com uma faixa de quimono próximo ao estádio Independência, conforme informações da Polícia Militar. Os dois times se enfrentam neste domingo no Mineirão, pela primeira partida das finais do Campeonato Mineiro.

Segundo a PM, uma patrulha passava pela avenida Silviano Brandão, por volta das 10h20, quando foi avisada que um grupo de pessoas estava tentando matar um rapaz próximo ao Independência. Ao chegarem ao local, encontraram cinco cruzeirenses, com idades entre 24 e 36 anos, agredindo um homem de 20 anos. O grupo tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

No local, os policiais encontraram a faixa de quimono com a qual o grupo tentou enforcar o atleticano. Quase desfalecido, segundo a PM, o rapaz disse que tentou, juntamente com um amigo, fugir do grupo de cruzeirenses, mas a moto que usavam não pegou. O outro atleticano conseguiu fugir. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Zona Sul, e os agressores à Central de Flagrantes da Floresta, na Zona Leste de Belo Horizonte.

Próximo à região, três atleticanos foram detidos depois que a PM interceptou grupo de torcedores que caminhavam pela avenida Silviano Brandão perturbando o tráfego. Foram apreendidos com o grupo dez bombas caseiras, 14 foguetes, três bombas-garrafão, três cigarros de maconha e um pino de cocaína.