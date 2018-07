Torcedores do Galatasaray recebem Wesley Sneijder com festa

ISTAMBUL - O meia Wesley Sneijder foi recebido com festa pela torcida do Galatasaray, nesta segunda-feira, em Istambul. Milhares de fãs da equipe turca recepcionaram o jogador holandês, que deixou a Inter de Milão para assinar com seu novo time por três anos e um salário anual de 5 milhões de euros, equivalente a R$ 13,5 milhões.

Os torcedores iniciaram a festa pela chegada do reforço já no aeroporto. Empolgados, eles acenderam sinalizadores, cantaram músicas do time enquanto acompanhavam a saída do jogador. Sneijder apareceu em cima de um carro, já vestindo uma camisa do Galatasaray.

Alguns torcedores tentaram subir no carro para alcançar o ídolo, campeão europeu pela Inter de Milão, e vice-campeão mundial em 2010, pela seleção holandesa. Sneijder deixou a equipe italiana insatisfeito com as negociações de salário para renovação do seu contrato. Sem jogar nos últimos meses, ele aceitou a transferência para a Turquia.