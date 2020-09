Torcedores do Grêmio protestam em frente à Arena: 'Time sem vontade'

Após a derrota por 2 a 0 para a Universidad Católica na quarta-feira, pela Copa Libertadores, a delegação do Grêmio foi recebida com protesto de torcedores nesta quinta, em frente à Arena. Cerca de 50 pessoas participaram da manifestação.

Duas faixas foram estendidas na frente do estádio: "time sem vontade" e "cadê o futebol do Grêmio?". Além disso, os torcedores cantaram que o time era "sem vergonha" e "tem que ter raça para jogar no Imortal", em referência ao apelido do clube.

Leia Também Corinthians entra com efeito suspensivo para ter Jô contra o Sport

Os torcedores também lembraram que o Grêmio terá o clássico contra o Internacional na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. "Não é mole não, ganhar o Gre-Nal virou obrigação", cantaram.

Antes do Gre-Nal, o Grêmio volta a campo neste domingo, contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está em 13º lugar na tabela do campeonato nacional, com 12 pontos conquistados em nove partidas.

Na Libertadores, apesar da derrota para a Universidad Católica, o Grêmio segue em segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos. O Inter lidera o grupo, com sete pontos.