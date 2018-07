Torcedores do Inter deixam prisão e estão banidos do Beira-Rio

Os 11 torcedores do Internacional presos durante um tumulto em um posto de gasolina no domingo foram libertados nesta terça-feira, por decisão da Justiça. Eles foram dispensados de pagar a fiança de R$ 10 mil que havia sido estabelecida, mas terão de ficar longe do Beira-Rio e também dos estádios nos quais o Internacional jogar como visitante por tempo indeterminado. Nessas ocasiões, terão de se apresentar em delegacias de polícia antes do início da partida e ficar nelas até uma hora depois do final.

O tumulto ocorreu no domingo à noite, depois da vitória do Internacional sobre o Flamengo, por 4 a 0, em Porto Alegre. Integrantes das torcidas Guarda Popular e Nação Independente brigaram dentro de uma loja de conveniências e no pátio de um posto de gasolina. Houve depredação de instalações e saque de mercadorias.

Dos 11 presos, seis são cadastrados em torcidas organizadas do clube. Os torcedores não estão livres de responder processo por formação de quadrilha, dano qualificado e incitação à violência.