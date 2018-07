Torcedores do Inter depredam casa após drone sobrevoar Beira-Rio

A vitória do Internacional diante do Cruzeiro por 1 a 0, trouxe prejuízo para uma família que mora nos arredores do Beira-Rio, em Porto Alegre. Durante o duelo, um drone com um "Fantasma da B" sobrevoou o estádio e causou a revolta de torcedores colorados, que depredaram a residência do suposto dono do objeto. O morador, contudo, se disse torcedor do clube e desabafou.

"Sou inocente, não fui eu que coloquei. Eu sou colorado e os caras vieram. Além de passar o ano sofrendo, com um time quase indo para a segunda divisão, ainda tenho todo o prejuízo da minha casa, do meu carro", contou Cássio Alves à Rádio Gaúcha.

Os torcedores depredaram o portão da casa, além de um carro. Com sua esposa e a filha de dez meses no local na hora da confusão, Cássio lembrou do ocorrido. "Escutei os minutos de jogo, vibrei muito. E, do nada, me surpreendo com um bando de marginais gritando "o drone". Eu não entendi nada. Depois, fiquei sabendo o que era. Eles estavam alucinados, abriram o meu portão e jogaram pedras e paus", completou.

Confusão à parte, dentro de campo o Internacional ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento. O triunfo levou o time aos 42 pontos na 17ª colocação, mas com a mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora do Z-4 e que ainda joga nesta segunda-feira, contra o Coritiba.