Torcedores do Ituano celebram título paulista e clube evita projetar futuro

ITU - O comerciante Cleverson Hirota, de 28 anos, abriu logo cedo sua oficina de pintura e funilaria automotiva na região central de Itu e, como primeira providência, hasteou a bandeira rubro-negra do Ituano na fachada do estabelecimento. "Vai ficar aí até gastar o tecido para lembrar que somos campeões", disse. Hirota conta que desde criança acompanha a trajetória do time, mas nenhuma conquista teve sabor tão especial. "Ser campeão paulista contra o Santos, depois de derrubar Corinthians, São Paulo e Palmeiras não é para qualquer um."

Ele acredita que a conquista trará repercussão positiva para a cidade de 157 mil habitantes que, além de possuir um amplo parque industrial, é histórica e turística. "Outras competições vão começar e, com a mudança no status do Ituano, a cidade vai atrair mais torcedores e mais turistas." No dia seguinte à conquista, Itu amanheceu enfeitada com as cores vermelho e preto. As bandeiras do Ituano estavam na Rua dos Andradas, ao lado da secular igreja do Bom Jesus, e pendiam de fachadas como a do Bar do Alemão, reduto das personalidades ituanas.

O pintor Elias Rosa pendurou a bandeira na cruz de madeira de 12 metros que começou a carregar em direção ao santuário de Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. "É hora de pagar a promessa que fiz pelo Ituano campeão", disse. Ele chega ao destino, a 36 quilômetros, somente na quinta-feira. O prefeito de Itu, Antônio Tuize (PSD), acredita que a vitória do time local cria um ambiente ainda mais favorável para a participação da cidade na Copa do Mundo. Durante o Mundial, Itu hospedará as seleções de Rússia e Japão - a cidade foi incluída no guia "Roteiros Paulistas", que orientará turistas estrangeiros durante a Copa.

O comerciante Marcelo Coimbra, pesquisador do barroco brasileiro, diz que o Ituano tem carisma. "Estamos com uma exposição em Brasília e já ligaram para dizer que só falta ao Ituano ganhar agora do Barcelona. É a fama de grandeza de Itu que fica mais forte." Ele lembra que, há 25 anos, a cidade viveu momento semelhante, quando o Ituano venceu o Campeonato Paulista da divisão intermediária.

FUTURO

Coimbra espera que os empresários da cidade se unam para evitar que o time perca seus principais jogadores. Uma tarefa que os próprios dirigentes consideram difícil. Nesta segunda-feira, nenhum deles quis falar sobre a possível debandada do elenco, mas já estão sendo assediados pelos empresários dos jogadores.

No início da tarde desta segunda-feira, o agente do jogador Esquerdinha, Arnaldo Ivo, procurava diretores do clube para discutir o futuro do atleta. "Como temos propostas de outros clubes, precisamos sentar com o Ituano. Ele é jogador do clube, mas é inegável que teve papel importante para o título e se valorizou", disse.

O clube informou que os diretores ainda não abriram essa discussão. Os jogadores viajaram no fim da tarde a São Paulo para participar de festa promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e em seguida entrariam em férias. A reapresentação está prevista para o dia 2 de junho. O time disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Os empresários que ajudaram a bancar o time durante a temporada foram procurados, mas só irão se manifestar depois de conversar com a diretoria.

Torcedores foram ao Estádio Novelli Júnior, o campo do Ituano, na esperança de ver algum de seus ídolos, e não se frustraram porque o goleiro Vagner, de 24 anos, esteve lá. Ele deu autógrafos e, nas entrevistas, contou como fez para ficar com a bola do título. "Assim que defendi o pênalti, eu agarrei a bola, mas o representante da federação veio buscar e prometeu que a entregaria no vestiário."

Ele conta que a pessoa esperou meia hora para devolver a bola a ele. "Vou dar para meu pai, junto com o par de luvas. Vamos pôr numa caixa de vidro para que meus filhos e netos possam ver", ressaltou o jogador.