Torcedores do Millwall são indiciados após briga A polícia de Londres indiciou dois homens após as brigas e atos violentos entre torcedores que marcou a semifinal da Copa da Inglaterra entre Wigan e Millwall, que foi disputada no último sábado, no Estádio de Wembley. Um dos homens foi acusado de comportamento racista e outro por violar as condições de fiança.