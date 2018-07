Torcedores do Nacional quebram cadeiras do Engenhão e são detidos pela polícia

O triunfo do Botafogo sobre o Nacional, do Uruguai, na noite desta quinta-feira não foi só de festa nas arquibancadas do Engenhão. Ao fim da vitória por 2 a 0 que classificou o time brasileiro às quartas de final da Copa Libertadores, torcedores uruguaios quebraram cadeiras e foram detidos pela polícia.

A polícia não revelou maiores detalhes sobre as detenções, mas ao menos três torcedores do Nacional foram detidos. A quebradeira no Engenhão teve início nos minutos finais da partida e se estendeu após o apito final. Policiais e seguranças privados entraram em confronto com uruguaios nas arquibancadas para tentar conter o tumulto.

Dentro de campo, a tensão também tomou conta dos uruguaios. Diante da derrota pelo placar agregado de 3 a 0, o Nacional começou a abusar das faltas, algumas violentas, e amargou três expulsões.

O Botafogo também sofreu uma baixa de última hora. Numa confusão nos minutos finais entre jogadores dos dois times, Victor Luís levou uma cotovelada. Mas, no meio do tumulto, acabou levando também o cartão vermelho. Assim, virou desfalque certo para o jogo de ida, contra o Grêmio, nas quartas de final.