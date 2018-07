Torcedores do Palmeiras depredam entrada de prédio em Perdizes

SÃO PAULO - Um grupo de torcedores do Palmeiras depredou a entrada de um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital, após o jogo entre seu time e o Corinthians, no Estádio do Pacaembu, na tarde de domingo.

Uma bandeira do time alvinegro pendurada na varanda de um dos apartamentos teria provocado o tumulto.

A Polícia Militar foi acionada para evitar que os torcedores invadissem o edifício, na Rua Itapicuru, a 300 metros do 23.º Distrito Policial. Com a chegada dos policiais, os torcedores se dispersaram e ninguém foi preso.

O caso foi registrado em Perdizes.

