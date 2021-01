Torcedores do Palmeiras recebem convite de Abel Ferreira para final da Libertadores

Alguns torcedores do Palmeiras vão ter a oportunidade de assistir a final da Libertadores com o Santos, no Maracanã, in loco. Em ação promocional, divulgada em suas redes sociais, o clube alviverde mostrou como foram feitos alguns dos convites a sócios-torcedores para acompanharem o duelo decisivo do clube na competição continental.

O técnico português Abel Ferreira foi o responsável por revelar, em chamada de vídeo, a surpresa para os torcedores. A maioria se emocionou com a situação. Em uma delas, o atacante Rony também marcou presença.

Ao todo, 11 torcedores palmeirenses poderão assistir ao jogo no Maracanã. De acordo com o clube, a "convocação" foi feitas a partir de critérios de assiduidade nos jogos do Palmeiras, tempo de contribuição com o Avanti, além do esforço para manter a mensalidade em dia, em meio à pandemia.

Cada clube finalista recebeu 150 convites. O Palmeiras optou por destinar metade deles à comissão técnica e jogadores, que poderão chamar amigos e familiares. A equipe alviverde também convidou Nikollas e Silvia Grecco, que venceram o prêmio da Fifa de melhores torcedores em 2019.