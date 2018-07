Torcedores do Panathinaikos brigam com polícia em jogo contra o Olympiacos. Partida foi interrrompida aos 37 do segundo tempo

SÃO PAULO - O clássico entre Panathinaikos e Olympiacos pelo Campeonato Grego neste domingo foi interrompido por causa de brigas entre torcedores com a polícia. Seguidores do Panathinaikos, mandante da partida no Estádio Olímpico de Atenas, enfrentaram os policiais em vários momentos. Parte dessa turma chegou a invadir o campo. O jogo foi parado em duas ocasiões. Aos 37 do segundo tempo, o árbitro alegou falta de segurança e decidiu suspender o confronto de vez.

O Olympiacos vencia a partida por 1 a 0. A confusão era generalisada. Fogos de artifício foram lançados no gramado. Cerca de 50 pessoas foram presas.

Três policiais ficaram feridos nas brigas com torcedores. Dezenas de torcedores também se machucaram e precisaram de socorro médico. A polícia não aliviou. No estádio havia somente torcedores do Panathianaikos. No futebol da Grécia, apenas o mandante pode ter torcida em grandes clássicos.

Os problemas começaram antes do jogo. Os torcedores queriam brigar. A partida foi paralisada por quase uma hora. A torcida do Panathinaikos quebrou alambrados e colocou fogo em alguns setores do estádio. Após o gol do Olympiacos, no começo do segundo tempo, novos confrontos ocorreram entre torcedores e a polícia. Cadeiras foram arremessadas. Os policiais usaram gás lacrimogêneo para conter os arruaceiros. O clube deve ser punido.