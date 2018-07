Torcedores do Paraguai são maioria em jogo do Brasil Os arredores do Estádio Mário Alberto Kempes, onde será realizada a partida entre Brasil e Paraguai, neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa América, já tem milhares de pessoas, em uma demonstração de que o duelo terá grande público. E a maioria da torcida apoiará a seleção do Paraguai.