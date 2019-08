Torcedores do PSG não querem mais Neymar em Paris

A poucos dias do fim da janela de transferências da Europa, que se encerra no dia 2 de setembro em países como França, Espanha, Itália e Alemanha, a situação de Neymar no Paris Saint-Germain ainda é incerta. Se os fãs do craque entram todos os dias em suas redes sociais para saber se há novidades ou sinais de para qual lado ele pende, os torcedores mais fervorosos do PSG parecem já ter decretado que ele é página virada.

“Não acho que ele vá ficar, porque a fissura entre ele e o PSG é muito grande. Ele não tem nada de bom a trazer para o time, a gente prefere um jogador menos talentoso, mas mais respeitoso”, diz Anthony Pereira, 36 anos, torcedor e sócio do PSG há 24 anos e membro da torcida organizada Ultras Paris, na qual faz parte de um subgrupo chamado “A Luta Continua”.

“Estamos num período em que todo mundo diz que ele quer deixar o PSG e ele não só não faz comentários sobre isso como fala da 'remontada' com emoção. Ele insiste, obviamente sabendo que este episódio faz parte da pior derrota do clube que paga o seu salário e que causou um grande trauma em nós, torcedores. É uma falta de respeito”, completa Pereira, referindo-se ao episódio, citado por Neymar como sua melhor lembrança de carreira, no qual o Barcelona venceu o PSG por 6 a 1 em 2017, na Liga dos Campeões.

Para Cam, que prefere se identificar pelo apelido, membro do Virage Auteuil, outro subgrupo do Ultras, a faixa carregada durante o jogo entre o PSG e Nîmes, no último dia 11, que dizia “Neymar, cai fora!” é “totalmente compreensível”, dada à falta de respeito do craque com os torcedores do clube.

O também parisiense Guillaume Bellut é fã do craque e pede à esposa brasileira para traduzir posts de Neymar nas redes sociais para tentar entender as intenções do jogador, “sobretudo neste momento de incertezas”. “Gosto muito de Neymar no campo, a maneira como ele joga. Já o seu comportamento fora de campo me interessa menos”, confessa.

Samantha, a esposa brasileira, revela, em tom divertido, que Guillaume ficou tão entusiasmado quando Neymar foi comprado pelo PSG em agosto de 2017, que pensou em dar este nome ao bebê que eles estavam esperando. “Ele achou que era um nome comum no Brasil”, conta. Bellut nega, diz que é uma piada. Mas para de rir quando fala sobre a declaração de Neymar sobre a "remontada", que tanto irritou os fãs do clube. “É uma declaração estratégica, neste momento em que Neymar quer deixar o time e os fãs também não o deixariam em paz , se ele ficasse, com cantos e cartazes pouco honrosos”.

Como Bellut, Éric Sicard acha que a provocação de Neymar aos torcedores do PSG, “que deixam seus salários para serem sócios do clube”, é um insulto e que eles não vão perdoá-lo. “Sua atitude pouco profissional e egoísta está lhe fazendo pagar um preço alto diante dos torcedores”, define.