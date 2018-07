Torcedores do Real Madrid aceitariam trocar CR7 por Neymar

Enquete feita pela rádio Cadena Ser, da Espanha, revela que 80% dos torcedores do Real Madrid aceitariam trocar Cristiano Ronaldo por Neymar, brasileiro do Barcelona. Só foram ouvidos torcedores do clube madrilenho. Até bem pouco tempo atrás, CR7 se rivalizava em carisma e qualidade apenas com Lionel Messi. Parece que isso mudou com a 'chegada' de Neymar, que na eleição na Fifa no começo do ano ficou em terceiro lugar na disputa do Bola de Ouro. Messi ganhou e CR7 foi o segundo mais votado.

Para os torcedores ouvidos pela enquete na Espanha, Neymar é atualmente muito mais decisivo do que o atacante português. O trabalho revela a opinião dos torcedores do Real Madrid neste fim de temporada. A maioria diz que CR7 só marca gols diante de equipes mais fracas. O Real Madrid corre atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol. O trio MSN, do Barcelona, formado por Messi, Suárez e Neymar, também anda arrancando suspiros dos rivais, como foi no fim de semana contra o Celta, na vitória por 6 a 1, quando Messi 'reinventou' um pênalti, Suáres marcou três vezes e Neymar aprontou diabruras contra a marcação.

Nem mesmo a chegada de Zidane para comandar o time de Madri motiva os seguidores do Real a valorizar seu craque. CR7 melhorou seu rendimento sob om comando do ex-craque francês. Muitos torcedores, no entanto, entendem que o Real Madrid precisa de um jogador como Neymar, habilidoso e mais novo que CR7. O brasileiro tem contrato com o Barcelona e continua sua negociação para esticar seu vínculo por mais tempo. Ele está na lista de reforços de Manchester United e Manchester City, que agora será comandado por outro fã do jogador brasileiro, Pep Guardiola.