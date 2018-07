Torcida do Real pede renúncia de presidente após saída de Casillas

Várias centenas de torcedores do Real Madrid gritaram pela saída do presidente Florentino Perez em uma despedida oficial do goleiro e capitão Iker Casillas no estádio Santiago Bernabéu nesta segunda-feira. O Real organizou uma despedida após críticas sobre uma emotiva e discreta entrevista coletiva em que o atleta se despediu dos torcedores, no domingo, quando ele apareceu sozinho na sala de imprensa do estádio para ler uma declaração.

O goleiro de 34 anos, que está deixando seu clube de infância após 16 temporadas para se transferir ao Porto, apareceu na tribuna VIP com Perez nesta segunda-feira e fez uma breve declaração antes de descer para o campo para cumprimentar simpatizantes.

Os fãs nas ruas próximas pediram a saída de Perez, antes de entrarem na arena e repetirem os cânticos contra o dirigente. Eles ovacionaram Casillas enquanto ele posava com os 19 troféus que ganhou com o Real, incluindo três Ligas dos Campeões.

Casillas falou no domingo, depois que o jornal espanhol El Mundo publicou uma entrevista com seus pais, na qual eles afirmaram que seu filho foi forçado a sair do clube por Perez.

Florentino Perez disse na despedida que ele convidou Casillas, a quem ele disse que "sempre defendeu" e descreveu como "insubstituível", por causa da "informação confusa que havia sido publicada e que talvez precisasse ser explicada, uma vez que não corresponde à realidade".

"Iker está nos deixando porque esse era o seu desejo", declarou Perez, acrescentando que o clube busca organizar um amistoso de despedida para ele, possivelmente contra o Porto. Sorrindo, Casillas por duas vezes apertou a mão de Perez e não comentou as alegações dos pais, com quem tem uma relação conturbada.